Indicazioni dai tre giocatori assenti ieri contro il Lecce dal primo allenamento dell'Inter in vista dell'anticipo di venerdì contro lo Spezia: Federico Dimarco ha svolto quest'oggi parte del lavoro con il gruppo. Miglioramenti anche per Joaquin Correa e per Milan Skriniar: l'argentino potrebbe rientrare già nel match di venerdì contro lo Spezia anche se esiste la possibilità che venga ancora tenuto 'congelato' per non rischiarlo. La decisione sulla sua presenza contro la squadra di Leonardo Semplici sarà presa nella giornata di giovedì, l'alternativa sarà il rientro nel ritorno di Champions League contro il Porto. Stesso discorso per il difensore slovacco, che però ha un problema piuttosto fastidioso e verrà valutato di giorno in giorno.