Dopo gli episodi di violenza che hanno visto protagoniste le tifoserie di diverse squadre calcistiche italiane, il CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) del Viminale ha suggerito l'adozione di provvedimenti di divieto alle trasferte ai tifosi di alcune squadre. Le tifoserie coinvolte sarebbero quelle di Atalanta, Como, Roma e Napoli, e secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, le "Prefetture interessate dovranno stabilire il divieto per le prossime trasferte per le prime tre, mentre, per i supporters azzurri la misura sarà più severa: saranno vietate le prossime tre trasferte, 'considerata la maggiore gravità e la ripetizione di comportamenti violenti nel corso della stagione'".

I tifosi della squadra di Conte non potranno prendere parte alla trasferta di Udine il prossimo 14 dicembre, mentre in relazione all'Inter va sottolineata l'impossibilità dei tifosi del Como a partecipare alla partita a Milano contro i campioni d'Italia, match in programma per il 23 dicembre.

Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ha detto: "Dal dicembre scorso a oggi abbiamo registrato 183 feriti tra le forze dell’ordine impegnate nel mantenimento della sicurezza negli stadi durante le partite, contro i 168 dell’anno precedente. Questi numeri, per quanto possano sembrare freddi, dimostrano un netto aumento della violenza da parte di certe tifoserie, ormai refrattarie al rispetto delle regole. Questi provvedimenti servono a evitare pericolosi incroci tra le tifoserie più radicali".

