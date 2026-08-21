Rieccoci. Dove ci eravamo fermato? Con l'Inter dominatrice assoluta della stagione italiana, trionfatrice in campionato e in coppa. La squadra di Chivu riparte dalle certezze e rinvia le novità.

L'unica, parziale, è quella di Diouf, che ha brillato in estate e domani contro il Monza dovrebbe essere il titolare sulla destra. Occhio alla fame di Lautaro: il capitano fisiologicamente non è al meglio della condizione, ma difficilmente partirà dalla panchina.