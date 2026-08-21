Sbarcato ieri sera all'aeroporto di Linate, Curtis Jones ha iniziato stamattina presso la clinica Humanitas i primi passi ufficiali propedeutici alla firma sul contratto quinquennale che lo attende in sede. Il centrocampista inglese ha svolto le tradizionali visite mediche e adesso è al CONI per ottenere l'idoneità sportiva, ultimo appuntamento prima di recarsi nelle prossime ore in Viale della Liberazione. Come d'abitudine, anche Jones è uscito brevemente dalla struttura sorridente per concedersi a qualche foto e salutare giornalisti e tifosi che lo attendevano.

A seguire le immagini realizzate dall'inviato Onorio Ferraro.