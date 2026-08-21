Sbarcato ieri sera all'aeroporto di Linate, Curtis Jones ha iniziato stamattina presso la clinica Humanitas i primi passi ufficiali propedeutici alla firma sul contratto quinquennale che lo attende in sede. Il centrocampista inglese ha svolto le tradizionali visite mediche e adesso è al CONI per ottenere l'idoneità sportiva, ultimo appuntamento prima di recarsi nelle prossime ore in Viale della Liberazione. Come d'abitudine, anche Jones è uscito brevemente dalla struttura sorridente per concedersi a qualche foto e salutare giornalisti e tifosi che lo attendevano. 

A seguire le immagini realizzate dall'inviato Onorio Ferraro.

Il saluto di Jones dal CONI
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 21 agosto 2026 alle 11:59 / Fonte: Dall'inviato Onorio Ferraro
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.