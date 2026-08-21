La Serie A inizia con nuove regole da seguire. Come spiega La Repubblica, tante di esse sono state mutuate dal Mondiale andato in scena oltre oceano poche settimane fa, un'altra voluta dal nuovo designatore Daniele Orsato riguarda il fuorigioco.

Le nuove regole per la Serie A 2026/2027

Da quest'anno, infatti, l'assistente non dovrà più aspettare il termine dell'azione per alzare la bandierina. Se dalla sala VAR arriverà la segnalazione che il fuorigioco effettivamente c'è, il guardalinee potrà alzare la bandierina prima del tiro in porta. Più severità poi nel rapporto arbitro-giocatori: tutti coloro che accerchieranno l'arbitro per protestare saranno ammoniti.

Per quanto riguarda gli infortuni, chi riceverà le cure dello staff medico dovrà aspettare un minuto prima di rientrare in campo, eccezion fatta per falli da cartellino e infortuni gravi. L'AD della Lega Serie A De Siervo ha spiegato: "Molti dei cambiamenti introdotti riguarderanno le situazioni di gioco fermo con l’obiettivo di aumentare il tempo effettivo delle gare, rendendo le partite ancora più dinamiche e spettacolari".

In questa direzione anche la novità sulle sostituzioni: il giocatore richiamato in panchina avrà dieci secondi per lasciare il terreno di gioco. Se perderà tempo, il sostituto non potrà entrare immediatamente e la sua squadra dovrà riprendere la partita in dieci. Cinque i secondi invece che potranno essere impiegati per una rimessa laterale. In caso contrario, dopo il conto alla rovescia dell'arbitro, cambio rimessa.

Capitolo VAR: quest'ultimo avrà maggiori possibilità d'intervento. Potrà correggere gli angoli assegnati per errore, oppure intervenire sulle seconde ammonizioni date erroneamente. Non è possibile invece il contrario: da Lissone non si potrà intervenire per assegnare un secondo giallo mancato. Esclusa infine la novità vista al Mondiale per quanto riguarda la mano davanti alla bocca in momenti concitati: non ci sarà il rosso in questo caso.