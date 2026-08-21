In Italia molto spesso i quadri dirigenziali vengono aspramente criticati per la poca fiducia risposta nei giovani calciatori, molto spesso costretti a fare troppa gavetta nelle serie inferiori senza avere la possibilità di essere lanciati tra i grandi. Transfermarkt ha fatto una classifica dei talenti U19 più costosi della storia della Serie A: al primo posto troviamo De Ligt, seguito da Nico Paz. Completa il podio Mora, davanti a Bastoni. Tanti i giocatori della Juventus tra i primi dieci: ci sono anche Kulusevski, Alajbegovic e Rovella. In top ten anche Alexandre Pato.