Kosta Runjaic sta lavorando da settimane per iniziare al meglio la nuova stagione alla guida dell'Udinese, provando a replicare quanto fatto di buono in quelle precedenti. Il tecnico tedesco dovrà affrontare uno scoglio significativo alla prima giornata, il Como di Cesc Fabregas. E intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha indicato l'Inter, a domanda diretta, come la favorita per la vittoria dello Scudetto: "Probabilmente lo è. Ma sono curioso di vedere se Juventus e Milan torneranno ai vertici".