Kosta Runjaic sta lavorando da settimane per iniziare al meglio la nuova stagione alla guida dell'Udinese, provando a replicare quanto fatto di buono in quelle precedenti. Il tecnico tedesco dovrà affrontare uno scoglio significativo alla prima giornata, il Como di Cesc Fabregas. E intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha indicato l'Inter, a domanda diretta, come la favorita per la vittoria dello Scudetto: "Probabilmente lo è. Ma sono curioso di vedere se Juventus e Milan torneranno ai vertici".

Sezione: News / Data: Ven 21 agosto 2026 alle 12:42
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.