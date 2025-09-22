Primi premi assegnati nel corso della cerimonia per il Pallone d'Oro 2025. Gianluigi Donnarumma ha vinto il premio Yashin, davanti ad Alisson e al portiere dell'Inter Yann Sommer, che si è piazzato davanti a Courtois e Bounou. Luis Enrique, tecnico del PSG, ha vinto il Trofeo Johan Cruijff come miglior allenatore, mentre il fuoriclasse Lamine Yamal vince il Trofeo Kopa 2025, riconoscimento riservato al miglior giovane del mondo.
Here is the 2025 Yachine Trophy full ranking!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
1️⃣ Martínez Emiliano
2️⃣ Simón Unai
3️⃣ Lunin Andriy
4️⃣ Donnarumma Gianluigi
5️⃣ Maignan Mike
6️⃣ Sommer Yann
7️⃣ Mamardashvili Giorgi
8️⃣ Costa Diogo
9️⃣ Williams Ronwen
1️⃣0️⃣ Kobel Gregor#TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/RTSANI8Lbh
Sezione: Copertina / Data: Lun 22 settembre 2025 alle 21:53
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - Copertina
D'Ambrosio: "Inter, la dirigenza ha fatto quello che richiedeva la proprietà. Addio Inzaghi? Sicuramente è stato professionista fino alla fine"
Montella: "Calhanoglu è straordinario. Fondamentale per la Turchia, ma anche per l'Inter. Oggi e nei prossimi anni"
Marotta alla Rai: "Fisiologiche le difficoltà col cambio di tecnico. Pio? Orgogliosi di un aspetto. E su San Siro..."
Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-SASSUOLO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
Altre notizie
Lunedì 22 set
- 23:34 Napoli, Conte: "Il grande mercato è un'altra cosa. Predico calma, ma non per mettere le mani avanti"
- 23:20 Cagliari, la Coppa Italia prima dell'Inter: Mina, Obert e Folorunsho saltano la gara col Frosinone
- 23:04 Pallone d'Oro 2025, trionfa Ousmane Dembélé: battuto Lamine Yamal. Donnarumma nono, Hakimi sesto
- 22:50 Napoli, vittoria con il brivido nel posticipo del 'Maradona': 3-2 al Pisa, i partenopei restano a punteggio pieno
- 22:35 PSG eletto miglior club del 24-25, Al-Khelaïfi: "Premio che dimostra che è sempre il collettivo a vincere"
- 22:21 Primo trionfo ne Le Classique per Benjamin Pavard: l'OM manda ko il PSG con il gol di Aguerd
- 22:07 L'Inter si complimenta con Sommer: "Anche per il 2025 sei stato tra i migliori"
- 21:53 Pallone d'Oro 2025, assegnati i primi premi: Donnarumma vince il Trofeo Yashin, terzo Sommer
- 21:38 M. Orlando: "Non è ancora l'Inter dello scorso anno. Esposito? Chivu ha uno che produce in campo"
- 21:24 Sommer sul 'Premio Yashin': "Un onore essere qui, ma sarà difficile battere la concorrenza di Donnarumma"
- 21:10 Pallone d'Oro, Dumfries sfila sul tappeto rosso: "Meraviglioso, è la mia prima volta qui. Chi vincerà? Dembélé"
- 20:55 Acerbi: "Se Gattuso mi chiama, vado di corsa in Nazionale. Mi sono sentito un po' 'usato' da Spalletti, ecco perché"
- 20:41 Coppa Italia Women, svelato il tabellone: l'Inter affronterà il Como agli ottavi
- 20:27 Da Inzaghi a Chivu, 45 gol in Serie A nel 2025: nessuno come l'Inter. Solo la Roma ha vinto di più
- 20:13 Dimarco da record: in cinque stagioni all'Inter l'esterno primeggia per gol più assist
- 19:57 Cade l'Inter Under 18 di Fautario al Viola Park: la Fiorentina vince 2-1, primo ko in campionato
- 19:45 videoAcerbi: "Siamo arrivati cotti mentalmente alla finale di Monaco. Chivu pronto, di calcio ne capisce". Poi l'aneddoto sul suo approdo all'Inter
- 19:43 Padova, Andreoletti: "Abbiamo giovani bravi come Di Maggio. Ecco quando ci potrà servire"
- 19:29 Martorelli: "L'Inter ha meritato ma nel finale soffre sempre. Spiace che Esposito non abbia segnato"
- 19:14 Top 30 Pallone d'Oro, i messaggi dell'Inter per i suoi rappresentanti: 'Dumfries tra l'élite del calcio' e 'Fieri di te, capitano'
- 19:00 Rivivi la diretta! AJAX e SASSUOLO, la SETTIMANA che serviva. DIMARCO is BACK? BARELLA, PIO e il PALLONE d'ORO...
- 18:50 La ministra Santanché: "Nessuno è contrario allo stadio nuovo, ma demolire San Siro non è utile"
- 18:36 D'Ambrosio: "Inter, la dirigenza ha fatto quello che richiedeva la proprietà. Addio Inzaghi? Sicuramente è stato professionista fino alla fine"
- 18:22 Bookies - Coppa Italia, l'Inter resta la prima favorita. Più indietro Napoli e Milan
- 18:09 Pallone d'Oro, Lautaro 20esimo nella classifica finale. Dumfries meglio di Haaland e Van Dijk
- 17:56 Processo Prisma, la Juventus: "Patteggiamento non è ammissione di responsabilità: agito nell’interesse di società e azionisti"
- 17:42 Agnelli spiega la scelta di patteggiare: "Scelta sofferta, ma opportuna a porre fine a questo lungo periodo"
- 17:28 Rotta verso il Pallone d'Oro: Lautaro, Dumfries e Sommer in volo alla volta di Parigi
- 17:13 The European House-Ambrosetti - Col nuovo San Siro 3 miliardi di impatto economico all'anno
- 17:00 CF - Nuovo San Siro, il 'preventivo' dei costi: operazione da 1,29 miliardi di euro. Le modalità di finanziamento
- 16:50 Inter e Sector insieme per la Milano Fashion Week: il crossover nerazzurro tra sport e lifestyle
- 16:40 Gravina: "Nazionale, con Gattuso sussulto d'orgoglio da parte di tutto l'ambiente"
- 16:30 Di Canio: "Inter, preso un gol sciocchino. Le scelte impopolari di Chivu servono a crescere"
- 16:20 Kamate prolunga con l'Inter: "Felice di continuare. Il lavoro continua, grazie a tutti quelli che l'hanno reso possibile"
- 16:10 Caressa: "San Siro? Parole chiare di Marotta. Così Milano rischia di restare indietro"
- 16:00 Angolo Tattico - La gamba di Carlos, le sponde di Esposito, l’imprevedibilità di Laurienté: le chiavi di Inter-Sassuolo
- 15:50 Atletico, Simeone: "Segniamo ad ogni partita, ma dobbiamo migliorare la difesa. Stiamo lavorando per cercare i risultati"
- 15:40 Sassuolo, Grosso a SM: "Nell'episodio in area noi poco furbi? Poco coraggioso l'arbitro, ma va bene così"
- 15:30 Montella: "Calhanoglu è straordinario. Fondamentale per la Turchia, ma anche per l'Inter. Oggi e nei prossimi anni"
- 15:20 Condò: "Ieri l'Inter ha vinto una gara ricca di contraddizioni. Akanji è meglio di Pavard"
- 15:11 Allenamento mattutino dopo la vittoria sul Sassuolo: solito lavoro post-gara. Domani giornata di riposo
- 15:03 Processo Prisma, ok al patteggiamento per i dirigenti della Juve: un anno e otto mesi per Andrea Agnelli
- 14:49 Sponsor 'proibito' nei Paesi Bassi, Inter nel mirino dell'Autorità per i giochi. Il club: "Nessuna violazione"
- 14:34 Sassuolo, Cheddira a SM: "Sconfitta arrivata per dettagli. Rigore di Frattesi? L'arbitro non ha visto, ma..."
- 14:20 Il VAR annulla il gol di Frattesi, ma non la sua gioia. Ventisei candeline in nerazzurro e un nuovo ciclo all'orizzonte
- 14:06 Grosso: "Delusione, ma mi tengo la prova. A noi e all'arbitro è mancato un po' di coraggio"
- 13:51 Ancora Sala: "Euro 2032 a Milano, ho parlato con Uva oggi. Il rischio dell'esclusione c'è"
- 13:37 La replica di Sala: "Parole di Marotta non una minaccia, poi che Inter e Milan lascino Milano è molto possibile"
- 13:25 Carlos Augusto a SM: "Volevamo questa vittoria. Il mio non-gol? L'importante è segnare, felice per Dimarco"
- 13:23 Romano: "Nico Paz e l'Inter, affare più mediatico che altro. E il Real Madrid ha un'intenzione"
- 13:10 Il Podcast di FcIN - Inter-Sassuolo, l'analisi di Andrea Bosio: vittoria tra luci e ombre
- 12:55 Finalmente Dimash. Dimarco spezza il tabù e fa esultare anche Steven Zhang dalla Cina
- 12:42 CdS - Pio Esposito mette in mostra il repertorio completo: impressionante per due ragioni
- 12:28 Moviola CdS - Inter-Sassuolo, ok Marinelli nonostante qualche sbavatura
- 12:14 GdS - Inter-Sassuolo, riecco il vero Dimarco: il gol gli mancava da sei mesi
- 12:00 INTER-SASSUOLO 2-1, ESPOSITO top. L'alternanza SOMMER-MARTINEZ è giusta? MAROTTA e l'ALLARME STADIO
- 11:45 Marotta a SM: "San Siro vetusto, giusto che faccia un passo indietro. Rozzano l'alternativa? Può essere"
- 11:30 Bonolis: "Inter da 7,5, ma con suspense finale. Il Sassuolo sarà difficile per tutti"
- 11:16 Vieri: "Grande partita di Pio Esposito, ma poteva segnare. Anche Bonny è già pronto, ma..."
- 11:02 CdS - Vittoria col brivido: l'Inter coi soliti difetti, urgente un cambio di rotta
- 10:48 Trevisani: "L'Inter stacca la spina scientificamente: è un problema dei giocatori. Pio? Guardate dov'era Toni a 20 anni"
- 10:34 Ranocchia: "Sommer-Martinez, gestione perfetta. Pio? Strabiliante, i gol arriveranno perché..."
- 10:20 TS - Inter-Sassuolo, Bonucci in tribuna: brillano tre azzurri su tutti
- 10:06 Adani: "Lautaro? Non fa mai vacanza, segna al Barcellona quasi da stirato. A un certo punto il corpo chiede riposo"
- 09:52 Pagelle TS - Akanji si mette in tasca Laurienté, insufficienze per Barella e la ThuLa
- 09:38 Montella: "Pochi come Calhanoglu nel suo ruolo. Lotta Scudetto? Non tralascio l'Inter perché..."
- 09:24 Pagelle CdS - Dimarco puntuale, Calhanoglu in risalita. Due i bocciati
- 09:10 Marotta alla Rai: "Fisiologiche le difficoltà col cambio di tecnico. Pio? Orgogliosi di un aspetto. E su San Siro..."
- 08:56 GdS - Ancora assist per Sucic: solo Yildiz e Paz più giovani di lui in Serie A
- 08:42 Pagelle GdS - Sucic sublime, giù Acerbi. Applausi per Martinez, ecco Luis Henrique