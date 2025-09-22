Primi premi assegnati nel corso della cerimonia per il Pallone d'Oro 2025. Gianluigi Donnarumma ha vinto il premio Yashin, davanti ad Alisson e al portiere dell'Inter Yann Sommer, che si è piazzato davanti a Courtois e Bounou. Luis Enrique, tecnico del PSG, ha vinto il Trofeo Johan Cruijff come miglior allenatore, mentre il fuoriclasse Lamine Yamal vince il Trofeo Kopa 2025, riconoscimento riservato al miglior giovane del mondo.

Here is the 2025 Yachine Trophy full ranking!



1️⃣ Martínez Emiliano

2️⃣ Simón Unai

3️⃣ Lunin Andriy

4️⃣ Donnarumma Gianluigi

5️⃣ Maignan Mike

6️⃣ Sommer Yann

7️⃣ Mamardashvili Giorgi

8️⃣ Costa Diogo

9️⃣ Williams Ronwen

1️⃣0️⃣ Kobel Gregor#TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/RTSANI8Lbh — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025