Il Napoli fa il pieno di punti nelle prime quattro giornate di Serie A battendo anche il Pisa, non senza fatica, nel Monday Night match del 'Maradona'. Per la soddisfazione di Antonio Conte: "Intanto mettiamo fieno in cascina in un campionato molto equilibrato, nel quale ci sono 6-7 squadre di livello - le parole del tecnico dei partenopei a Sky Sport -. Quando predico prudenza, non è che voglio mettere le mano avanti. Predico calma perché, a differenza di altre squadre, non abbiamo una rosa rodata per fare una stagione con tanti impegni. Abbiamo riempito la rosa con giocatori che arrivano da realtà totalmente diverse, e in più lo scudetto sulla maglia pesa come un macigno a livello di aspettative. Poi, lo ripeto, noi dobbiamo fare il rodaggio in Champions, campionato e Coppa Italia. Il tempo non c'è, l'esperienza la devi fare giocando. Predico calma quando sento parlare di grande mercato: noi abbiamo inserito tanti giocatori, ma il grande mercato è un'altra cosa".