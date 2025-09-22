Si avvicina, per l'Inter Women, l'appuntamento di Serie A Women's Cup. Mercoledì le nerazzurre sfideranno la Juventus: fischio d'inizio previsto alle ore 18:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare. Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter Women, ha presentato così la sfida ai microfoni ufficiali della società: "Siamo pronti per la sfida contro la Juventus che per noi arriva dopo la gara in Scozia contro l'Hibernian, dove abbiamo conseguito una bella vittoria, soprattutto una prestazione convincente. Le ragazze sono motivate, ma lo sono sempre state nonostante dei piccoli acciacchi che abbiamo avuto questa settimana. Il lavoro che stanno facendo sia a livello di palestra sia a livello di campo è ottimo, sono molto fiducioso. È sempre bello vincere le partite perché si tiene alta l'autostima, il morale in questo momento è molto alto e quindi da parte nostra e da parte dello staff è bello vedere le ragazze sempre sorridenti".

Piovani evidenzia anche l'aspetto mentale del collettivo: "È normale che nei momenti di difficoltà questa cosa va gestita al contrario e quindi dovremo essere bravi noi. Fino adesso per fortuna non è ancora successo e quindi continuiamo su questa strada che credo sia quella giusta per ottenere dei risultati importanti. Sarà una partita tosta perché affrontiamo le Campionesse d’Italia, noi lo scorso anno siamo arrivati appena dietro ma conosciamo le qualità della Juventus, quindi cercheremo di dare battaglia e soprattutto di giocare un buon calcio".