Fabio Pisacane ha convocato ventisei calciatori per la gara contro il Frosinone, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma domani, all’Unipol Domus. Oltre a Luvumbo, Radunovic e Pintus, che hanno svolto lavoro personalizzato, salteranno la sfida anche Mina, Obert e Folorunsho (gestione dei carichi di lavoro). Dall’U20, invece, 'salgono' in prima squadra il difensore Antoni Franke e l’esterno Nicola Grandu, rispettivamente con i numeri di maglia 35 e 36.

Dopo questo impegno infrasettimanale, i sardi ospiteranno l'Inter sabato sera per la quinta giornata di campionato.