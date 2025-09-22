E' Ousmane Dembélé il vincitore del Pallone d'Oro 2025. Come da pronostico, l'attaccante francese del PSG ha battuto l'altro finalista, il fenomeno del Barcellona Lamine Yamal. Dopo aver ritirato il premio individuale più ambito nel mondo dalle mani di Ronaldinho, mentre nel Théâtre du Chatelet di Parigi risuonavano i cori "Et Ousmane Ballon d'Or", Dembélé non è riuscito a trattenere le emozioni: "Quello che ho appena vissuto è eccezionale, non ho parole - ha detto dal palco -. È stato un anno incredibile con il PSG; sono successe tante cose durante la mia carriera. Che Ronaldinho, una leggenda del calcio, mi conferisca il premio è eccezionale. Sono orgoglioso di ciò che ho realizzato. Voglio ringraziare il PSG, che è venuto a cercarmi nel 2023, il presidente, tutto il club. Nasser è come un padre per me. Voglio anche ringraziare tutto lo staff, che è stato eccezionale, e Luis Enrique, che è anche lui come un padre. Voglio anche ringraziare i miei compagni di squadra; abbiamo vinto praticamente tutto. Mi avete sostenuto. Abbiamo vinto quasi tutti i trofei, e questo trofeo individuale premia davvero la squadra".

LA TOP 10:

1 - Ousmane Dembélé (Francia, Psg)

2 - Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

3 - Vitinha (Portogallo, Psg)

4 - Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

5 - Raphinha (Brasile, Barcellona)

6 - Achraf Hakimi (Marocco, Psg)

7 - Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

8 -Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

9 - Gianluigi Donnarumma (Italia, Psg/Man. City)

10 - Nuno Mendes​ (Portogallo, Psg)