Vittoria con il brivido per il Napoli, che ha battuto 3-2 il Pisa nell'ultimo posticipo di Serie A. Partenopei che rischiano in qualche fase del primo tempo ma passano in vantaggio con la rete di Gilmour. Nella ripresa ci pensa Nzola a pareggiare i conti, ma è un tiro da fuori di Spinazzola a riportare in vantaggio la truppa di Conte. Che prova a chiuderla con Lucca, ma Lorran spaventa ancora la capolista, che resiste con il brivido fino al triplice fischio. Con quest'acuto, il Napoli resta a punteggio pieno e domenica prossima andrà a San Siro per il big match contro il Milan.