Dopo aver vinto il triplete nazionale e la prima Champions League della sua storia, il Paris Saint-Germain si è aggiudicato il premio di miglior club della scorsa stagione. Un riconoscimento ritirato sul palco del Théâtre du Châtelet di Parigi, durante la cerimonia del Pallone d'Oro, dal presidente dei francesi Nasser Al-Khelaïfi: "È un onore per me essere qui e ricevere questo premio così importante per il nostro club - ha detto -. Dimostra che sono il collettivo e la squadra a vincere sempre. Ringrazio tutti i miei giocatori, soprattutto quelli che non possono essere qui stasera (impegnati ne Le Classique perso contro l'OM, ndr) e tutti gli altri. Ringrazio anche i precedenti presidenti e giocatori; è anche grazie a loro. Per non parlare dei migliori tifosi del mondo, ed è anche grazie a loro che vinciamo questo trofeo".