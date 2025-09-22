Benjamin Pavard fa due su due in campionato con la maglia dell'Olympique Marsiglia. Il difensore francese, arrivato in prestito dall'Inter nell'ultimo giorno di mercato, dopo aver bagnato il suo esordio con un gol nel 4-0 al Lorient, stasera festeggia il suo primo trionfo in carriera nel sentitissimo 'Le Classique' contro il Paris Saint-Germain.

Alla squadra di Roberto De Zerbi, espulso nel recupero, basta un gol di Nayef Aguerd dopo appena 5' per avere ragione degli acerrimi rivali, mai sconfitti prima di oggi in questa stagione. 

