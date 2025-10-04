Dopo la dipartita del papà Rodolfo, il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti ha dedicato un commovente pensiero social al suo 'viejo': "Oggi non ci sei più fisicamente, ma sei in tanti momenti della mia vita: da quando mi alzo la mattina e mi pettinavi (come mi pettinavi tu quando ero piccolo per andare a scuola e mi dicevi che i miei capelli dovevano sempre essere in ordine) o quando mi metto le scarpe pulite come mi hai insegnato tu - si legge nel post Instagram pubblicato qualche minuto fa -. O quando prendo il mate... Ci sono così tanti momenti in cui sarai presente! Una cosa che mi mancherà molto è vederti ogni volta che viaggio con la famiglia per l'Argentina... Ci stavi venendo a prendere all'aeroporto con il tuo cestino con il mate già pronto! Prima di uscire per incontrare mamma ti ho potuto mostrare il gol di ToTo, Sol in una parata e persino la foto di Nachi con il suo berretto di 'laghèe' e mi hai afferrato forte la mano sorridendo. Mi hai sempre detto: 'È legge della vita: oggi ci siamo e domani no' ma quando arriva fa male e difficile accettarlo. Tutti abbiamo un idolo nella vita, credo di non avertelo mai detto ma l'hai sentito, il mio sei sempre stato tu. Ti amo Vecchio" conclude l'ex capitano.