Artem Dovbyk, Artem Dovbyk, Matias Soulé: questa la sequenza horror andata in scena giovedì all'Olimpico nel corso della partita di Europa League tra Roma e Lille. Match che rimarrà per sempre negli annali per i tre rigori sbagliati consecutivamente dai due giocatori giallorossi, un macigno sulla sconfitta per mano dei Dogues di Bruno Genesio; e che ha scatenato ovviamente ironie di ogni genere, coinvolgendo persino Francesco Totti che si è domandato tra il serio e il faceto: "Ma è uno scherzo?".

Due furono i rigori sbagliati in una partita del 1982 tra Inter e Slovan Bratislava da Evaristo Beccalossi, storici al punto tale da diventare il soggetto di un noto monologo di Paolo Rossi. Beccalossi che appresa la notizia del record negativo ha commentato sorridendo: "C’è chi ha fatto peggio di me".