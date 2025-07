Non bastano neanche 60 milioni di euro per Ederson. Il messaggio, secondo il Corriere dello Sport, è quello recapitato dall'Atalanta alle pretendenti per il brasiliano. Il designato a una cessione eccellente, semmai, è più Lookman che non il centrocampista. Dall'Inter non sono arrivate mosse concrete, ma Ederson resta il preferito in caso di sostituzione di Calhanoglu.

Ci sono però altri potenziali candidati e tra questi continua a piacere Richard Rios, che si è appena messo in mostra nel Mondiale per club con il Palmeiras, confermando i giudizi che già circolavano in via della Liberazione. Il ragazzo può giocare anche in una mediana a due, una delle varianti tattiche che sta studiando Chivu (anche da qui arriva l'opzione Ederson). In settimana si attendono novità dalla Turchia per Calhanoglu. Poi l'Inter potrebbe lanciarsi su un centrale di centrocampo. Da non escludere l'ipotesi Frendrup, giudicato però simile a Barella, mentre piovono smentite per Kokcu.