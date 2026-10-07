Premiato sul palco del Premio Gentleman FairPlay, Piotr Zielinski ha fatto un breve discorso soffermandosi su Chivu, sulla sosta per le nazionali e non solo. Di seguito le sue parole: "Il mister Chivu è una grandissima persona oltre che un grande allenatore, spero di restare a lungo con lui. La sosta? Non vedevo l'ora di tornare al club, è stata un po' troppo lunga. Non decidiamo noi, è sempre un piacere giocare per la propria nazionale".

La premiazione di Zielinski ️ https://t.co/TE5N6cNdY7 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 7, 2026