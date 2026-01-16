Si è svolta questa mattina, come appurato in esclusiva da FcInterNews.it, in Viale della Liberazione, una riunione tra i rappresentanti della BDF Football Capital e Dario Baccin, con l'intenzione di fare il punto della situazione sui due talenti norvegesi dell’Under 18 nerazzurra: Matheo André Arntzen e Jonas Dahlberg Strand.

Al momento la società è pienamente soddisfatta delle prestazioni dei due giovani calciatori, motivo per cui intende ancora puntare su di loro, non se ne vuole privare e c’è la convinzione che possano continuare il loro percorso di crescita al Konami Centre. Per il momento comunque non è previsto che salgano di categoria.