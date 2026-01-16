L'Inter si presenta con problemi di profondità nel reparto avanzato dove, come riporta il Messaggero Veneto, i friulani non hanno a disposizione né Nicolò Zaniolo (squalificato e infortunato) né Adam Buksa per una lesione al soleo. Partito in prestito Iker Bravo, Runjaic avrà solo Davis, Bayo e Gueye.

Scontata la titolarità del primo, probabilmente affiancato da Atta. L'ivoriano Bayo è anche appena tornato dalla Coppa d'Africa.