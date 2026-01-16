Lautaro Martinez, autore di una doppietta nell'ultimo successo nerazzurro a Udine, è pronto a ripetersi: il capitano dell'Inter comanda in quota goal a 2,25. In scia il compagno di reparto Marcus Thuram (due volte a segno nelle ultime tre giornate) offerto a 2,50 per il settimo sigillo in campionato. Fra i padroni di casa, paga 5 una nuova rete di Keinan Davis all'Inter dopo il rigore trasformato all'andata, ma occhio anche al bis di Arthur Atta (che ha siglato l'1-2 definitivo) a 8 volte la giocata.

Sezione: News / Data: Ven 16 gennaio 2026 alle 22:04
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
