Davide Frattesi sta cercando una sistemazione sul mercato già a partire dal mercato di gennaio, anche in previsione del possibile Mondiale (a cui l'Italia deve ancora qualificarsi). L'azzurro, secondo La Repubblica, è sempre chiuso dalla folta concorrenza all'Inter e potrebbe lasciare anche soo temporaneamente la Serie A proprio a gennaio. A corteggiarlo per il prestito sono Nottingham Forest e Newcastle.