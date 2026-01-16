Nicola Ventola non risparmia qualche critica all'Inter nel corso della puntata di ieri di Viva El Futbol. "Un'Inter non brillante, non quella che siamo abituati a vedere. Ha fatto fatica, ma è arrivata lo stesso. Il Parma col Napoli non ha mai tirato, il Lecce invece ha avuto una grande opportunità e Sommer, che lo massacrano sempre, è rimasto in piedi sennò se vai 0-1 al 72'... Non un'Inter brillante ma la porti a casa, coi cambi, che sono tanti. E alla fine la vai a vincere, ma è stata una delle più brutte di quest'anno. A volte sai che devi vincerla e non vuoi far fatica mentalmente. Più una questione di testa, perché inconsciamente sai che ne hai altre dopo".