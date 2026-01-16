Si chiama Robinio Vaz la nuova giovane scommessa della Roma di Gian Piero Gasperini. Del 18enne attaccante prelevato dall'Olympique Marsiglia parla, ai microfoni di Tele Radio Stereo, Landry Chauvin, allenatore nella Francia Under 18: “Ho scoperto Robinio Vaz con la generazione 2007 nell’Under 18 della Francia. All’inizio non ero un suo grande fan, lo avevo visto nelle giovanili del Marsiglia e il suo profilo atletico non mi aveva entusiasmato. Quando l’ho rivisto a giugno scorso, aveva fatto dei progressi enormi: io gioco 4-3-3 e lui può giocare in ogni ruolo del tridente. Io l’ho utilizzato come esterno e, per me, può ricordare, con caratteristiche fisiche diverse, Ange-Yoan Bonny dell’Inter. Se riuscirà ad avere la stessa mentalità di Bonny, allora in Italia farà benissimo".