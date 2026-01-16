L’Udinese è la vittima preferita di Davide Frattesi in Serie A. Finore il centrocampista conta cinque gol realizzati contro i friulani, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Proprio contro i bianconeri, inoltre, è arrivata l'ultima rete del numero 16 in campionato: era il 30 marzo 2025, a San Siro i nerazzurri vinsero 2-1 con le reti di Arnautovic e dell'ex Sassuolo.