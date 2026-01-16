Vertice nella sede dell'Inter, mercoledì scorso tra Piero Ausilio e l'agente Yusuf Kandemir, che rappresenta Yann Bisseck. Sul tavolo il rinnovo del contratto con adeguamento per il tedesco, come vi abbiamo rivelato ieri (CLICCA QUI PER LEGGERE).

Già l'anno scorso ci fu un passaggio da 750mila euro a 1,5 milioni netti a stagione, con scadenza 2029. Anche per questo non c'è fretta: l'Inter considera Bisseck un giocatore prezioso e per questo ha rifiutato l'offerta del Crystal Palace della scorsa estate per 35 milioni di euro. Con Acerbi e De Vrij in scadenza che potrebbero salutare, uno o entrambi, l'Inter vorrebbe blindare il centrale acquistato dall'Aarhus.