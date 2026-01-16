Per rivedere in azione Hakan Calhanoglu ci vorrà del tempo. Il centrocampista turco è ai box per infortunio e, durante questa finestra invernale di mercato, si è parlato ancora tanto di lui.

In Turchia si è parlato nuovamente di un possibile approdo del regista nerazzurro al Galatasaray. Esponenti del club turco sono a Milano, ma l'Inter non ha alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative e di prendere in considerazione l'ipotesi di un addio.

Anzi, l'Inter è pronta a rilanciare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi mesi l'Inter si siederà al tavolo con l'entourage di Calhanoglu per discutere del rinnovo di contratto in scadenza nel 2027 e valutare insieme il futuro del turco. Se non si dovesse trovare un accordo, Calhanoglu potrebbe anche lasciare l'Inter nell'estate 2026. Il club nerazzurro non vuole portarlo in scadenza. A conferma della notizia data da FcInterNews nei giorni scorsi (LEGGI QUI).