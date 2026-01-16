Dopo il turno di riposo totale di mercoledì sera, Federico Dimarco riprenderà possesso della fascia sinistra dell'Inter nella sfida contro l'Udinese. Il laterale mancino nerazzurro ha già messo in tasca un gol e cinque assist contro i friulani in Serie A: quella bianconera è la squadra contro cui ha collezionato più passaggi vincenti nella competizione.