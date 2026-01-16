Sabato il Bluenergy Stadium di Udine festeggerà i 10 anni dalla sua inaugurazione (datata il 17 gennaio 2016 con la sconfitta per 4-0 contro la Juventus): per l'occasione si viaggia verso il primo sold out stagionale, previsto per la partita che vedrà l'Udinese sfidare la capolista Inter alle ore 15. Lo riporta l'ANSA, spiegando che "sono disponibili solo poche decine di tagliandi di tribuna: i supporter nerazzurri non si sono fatti spaventare dal costo dei biglietti, che partono dai 60 euro della curva".

Sezione: L'avversario / Data: Ven 16 gennaio 2026 alle 15:47
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
