Per consolidare il primato in classifica l'Inter deve superare l'esame Udinese in trasferta nell'anticipo di domani alle 15. Proprio contro i friulani è arrivata però, a fine agosto, la prima sconfitta in Serie A di Christian Chivu sulla panchina nerazzurra a San Siro. Ma i bookmaker credono nella rivincita: il segno «2» (che ha prevalso negli ultimi due precedenti al Bluenergy Stadium) si gioca infatti a 1,42 su Snai e 1,43 su Better, con il pareggio (che manca da cinque anni) a 4,75 e il colpo interno degli uomini Kosta Runjaic (ultima volta a settembre 2022) a 6,80 volte la posta.

Secondo i betting analyst sarà ancora una volta una sfida con diverse reti come nella tradizione recente: l'Over, esito di otto degli ultimi dieci scontri diretti, è ancora una volta in vantaggio, 1,67, sull'Under, indicato a 2,05. Fra i risultati esatti, un altro 1-2, dopo quello di aprile 2024, paga 8,50. Se l'1-1 vale 7,75, si sale a 67 per un nuovo 3-1 come nell'ultima vittoria interna bianconera.