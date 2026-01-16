Con i recuperi della 16esima giornata, rinviata per la Supercoppa, che si sono giocati ieri, il girone di andata del massimo campionato si chiude ufficialmente. Le prime 19 giornate di Serie A Enilive su DAZN hanno totalizzato 112.261.756 spettatori complessivi, un dato che certifica una crescita del 18% rispetto alla scorsa stagione. Un trend positivo che si riflette anche nella media per turno, salita stabilmente, dopo le prime due giornate di avvio di campionato, a 6,1milioni di spettatori. La squadra che ha raccolto più spettatori è la Juventus, con 22.337.106 di spettatori totali, seguita da Milan (21.219.326), Inter (20.742.805), Napoli (18.647.512), Roma (14.513.261) e Lazio (10.541.133).

Sul gradino più alto del podio delle partite del girone di andata più viste su DAZN troviamo Milan-Roma che ha incollato allo schermo 2.396.708 di tifosi, con Massimiliano Allegri che ha vinto la sfida contro Gian Piero Gasperini in un San Siro infuocato. Subito dietro Inter-Milan (2.136.298 spettatori), con il Milan che si è aggiudicato l’andata del derby meneghino numero 245 grazie alla rete di Pulisic e al rigore parato da Mike Maignan ad Hakan Calhanoglu. Al terzo posto Juventus-Milan (1.919.092 spettatori) con il big match all'Allianz Stadium finito senza reti.