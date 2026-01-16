Il Corriere dello Sport ne è convinto: Oaktree vuole un colpo a effetto per la sessione di calciomercato estiva e lo sta pianificando da mesi. La proprietà americana - secondo il quotidiano romano - vorrebbe alzare il tiro sul mercato anche per questioni di visibilità internazionale, producendo al contempo valore. La questione, quindi, sarebbe sul tavolo da mesi e martedì prossimo, in occasione del match con l'Arsenal, come d’abitudine per le sfide di Champions, alcuni esponenti di Oaktree saranno a Milano.

Nomi? Difficile a dirsi. "Tuttavia, un fronte che potrebbe aprirsi è quello del Real Madrid, che ha una batteria quasi infinita di talenti e rischia l’affollamento. In questa ottica, è inevitabile pensare nuovamente a Nico Paz, se, come sembra, Florentino Perez eserciterà la recompra a sua disposizione - sottolinea il CdS -. Quali sono, però, gli effettivi piani del club spagnolo per il talento argentino? Davanti alla cifra giusta (non meno di 50-60 milioni) con l’aggiunta di un’altra recompra, le Merengues potrebbero dare il via libera ad una partenza. O magari lo concederebbero per l’altro gioiello di cui Nico Paz prenderebbe il posto in organico".

Intanto, però, resta il buco a destra dopo il ko di Dumfries. E siamo già oltre la metà di gennaio. "L’unica condizione è che l’eventuale rinforzo sia un elemento pronto subito. Non a caso, sfumato Cancelo, è spuntato Perisic. Il croato sarebbe intrigato dall’Inter, ma non altrettanto il Psv", si legge.