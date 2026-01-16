Tra l'Inter e l'Hajduk Spalato è tutto fatto, base di circa 5 milioni più bonus e una percentuale di una eventuale futura rivendita. Il club croato ha raggiunto così l'obiettivo finanziario preventivato per la cessione di Branimir Mlacic, 18enne difensore centrale assai considerato a livello internazionale. Tutto a posto dunque? In Viale della Liberazione sono convinti di sì, al punto da attendere il ragazzo a Milano a inizio della prossima settimana per le abituali visite mediche per poi rimandarlo a Spalato dove finirà la stagione con la sua squadra. Anche l'Hajduk sta già assaporando un'entrata significativa per un prodotto del proprio vivaio.

Cosa manca allora? Mlacic non ha ancora sciolto del tutto le riserve, il sì all'Inter è timido e non deciso come si conviene in questi casi, soprattutto quando i due club hanno ormai definito ogni dettaglio. Il classe 2007 croato sta ancora riflettendo sulla mossa giusta da fare per la propria carriera, anche perché teme che dal 1° luglio farà parte dell'U23 nerazzurra, soluzione che gli calza stretta considerando il suo impegno finora con la prima squadra dell'Hajduk. Al contempo, il giovane difensore non si sente ancora pronto eventualmente per far parte della prima squadra dell'Inter, club di un livello troppo alto per quello che ritiene sia il suo attuale. Pertanto, nella sua testa l'ideale sarebbe uno step intermedio, una squadra non troppo ambiziosa dove crescere serenamente senza troppe pressioni addosso, una via di mezzo tra l'Inter e la sua squadra di Serie C, in altre parole. In questo momento Mlacic non ha ancora preso una decisione assieme alla propria famiglia, parte attiva nell'esito di questa vicenda.

Tra l'altro, il fatto che il padre, che ne cura gli interessi, venga continuamente consigliato da vari agenti interessati a gestire il figlio, non aiuta a fare una scelta serena. Ad oggi il finale più probabile rimane il suo trasferimento all'Inter per iniziare il proprio percorso calcistico in Italia, ma darlo per scontato al 100% sarebbe una forzatura.