Il Milan resta in scia all'Inter in classifica grazie alla vittoria pesantissima ottenuta in casa del Como, messo ko da una doppietta di Adrien Rabiot. Che parla così a Sportmediaset del duello scudetto con l'Inter"Il -3 in classifica? Ci fa piacere e ci dà fiducia, rimaniamo attaccati. Dobbiamo continuare così - ha detto il centrocampista francese -. Siamo contenti perché lavoriamo duro, poi venivamo da due pareggi e non era facile. Nessuna squadra aveva vinto qua, non era scontato".