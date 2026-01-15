La super sfida di Champions League contro l'Arsenal, annotata sul calendario per il 20 gennaio, sarà l'occasione per rivedere diversi uomini di Oaktree a Milano. Il fondo proprietario dell'Inter, stando a quanto raccolto da Calciomercato.com, ha pronte varie riunioni che toccheranno le aree strategiche del club, compreso ovviamente il capitolo mercato che potrebbe regalare delle importanti novità in futuro.

Secondo CM, infatti, "Oaktree valuta la possibilità di fare quello che ai tempi la Juventus ha fatto con Cristiano Ronaldo, per fare un esempio molto concreto, ovviamente mettendo in preventivo che bisognerebbe mettere sul piatto una ingente somma di denaro - si legge sul portale -. Dunque, tesserare un calciatore riconosciuto a livello globale e con un seguito di cui beneficerebbe anche il club". Il colpo mediatico, oltre che aumentare il valore eil prestigio della squadra, avrebbe anche l'obiettivo di portare nuovi introiti futuri nelle casse del club.