In vista della sfida di domani tra Udinese e Inter, Cristian Chivu pensa a nuove rotazioni in vista anche della super sfida di Champions in programma martedì a San Siro cotnro l'Arsenal.

Contro l'Udinese potrebbe riposare Akanji con Acerbi al centro della difesa e il ritorno di Bisseck dal 1'. Sulla catena di destra riecco Luis Henrique, ballottaggio a centrocampo tra Sucic (favorito) e Frattesi

Per il ruolo di regista, vista l'assenza di Calhanoglu, Chivu potrebbe optare Barella con Mkhitaryan mezzala e Zielinski dalla panchina. Con Lautaro possibile chance per Pio Esposito anche se resta il testa a testa con Thuram.

PROBABILE INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, L.Martinez

Data: Ven 16 gennaio 2026 alle 17:55
Autore: Raffaele Caruso
