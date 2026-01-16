L'Inter è pronta ad abbracciare Branimir Mlacic. Il difensore classe 2007 arriva dall'Hajduk Spalato per circa 5 milioni di euro, firmerà un contratto quinquennale con il club nerazzurro e resterà in Croazia in prestito fino al termine della stagione.

Sky Sport ribadisce che sono state limate le ultime questioni burocratiche e racconta anche che negli ultimi giorni hanno provato ad inserirsi anche Genoa e Udinese, ma il vantaggio accumulato dall'Inter era troppo ampio. Il croato è atteso in Italia all'inizio della prossima settimana per le visite mediche e la firma sul contratto. 

Data: Ven 16 gennaio 2026 alle 12:56
Autore: Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
