L'Inter è pronta ad abbracciare Branimir Mlacic. Il difensore classe 2007 arriva dall'Hajduk Spalato per circa 5 milioni di euro, firmerà un contratto quinquennale con il club nerazzurro e resterà in Croazia in prestito fino al termine della stagione.

Sky Sport ribadisce che sono state limate le ultime questioni burocratiche e racconta anche che negli ultimi giorni hanno provato ad inserirsi anche Genoa e Udinese, ma il vantaggio accumulato dall'Inter era troppo ampio. Il croato è atteso in Italia all'inizio della prossima settimana per le visite mediche e la firma sul contratto.