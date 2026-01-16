Andrea De Marco, Responsabile AIA per i rapporti tra CAN e Club di Serie A e Serie B, ha rilasciato una lunga intervista a Radio CRC, nel corso della quale si è soffermato su vari temi legati al mondo arbitrale. Con particolare focus sulla regola del fallo di mano: "Questa stagione abbiamo visto tanti gol annullati per tocco di mano: noi dobbiamo far rispettare la regola per come è, poi magari si può intervenire per cambiarla e ne saremmo tutti felici. Si potrebbe fare qualcosa sui falli di mano e cercare di migliorare l'interpretazione: è sicuramente molto difficile, perché ogni episodio sembra simile, ma non lo è".

Si commenta anche l'episodio del rigore assegnato all'Inter nella gara contro il Napoli: "È un episodio codificato: ogni caso di questo tipo deve essere punito con fallo e cartellino. È successo anche in Inter-Milan: anche questo tipo di interpretazione può piacere o meno, ma vale così per tutti. Le regole sono fatte anche per essere riviste e modificate negli anni, ma se si inizia la stagione con una certa linea va portata avanti".