Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto fa il punto sul futuro di Davide Frattesi, uno dei giocatori più chiacchierati del calciomercato. Con l’infortunio di Hakan Calhanoglu, l’Inter sta riflettendo sulla strategia da adottare sul mercato per Frattesi, che ieri ha offerto una prova positiva contro il Lecce. Nonostante tutto, l’ipotesi di una partenza non è da scartare: l’Inter e chi gestisce il calciatore ci sta lavorando indipendentemente da quella che sarà la decisione dell’Inter.

Ci sono stati dei ragionamenti con la Juventus negli ultimi giorni, ma il tema non è ancora decollato. La Juve è restia a fare un certo tipo di investimento e si stanno perciò cercando delle formule fantasiose, che però non sono state ancora trovate. Ad oggi la situazione è ferma, anche perché la Juve si sta concentrando su altri obiettivi, in primis la ricerca di un vice Yildiz.

Nelle scorse ore ci sono stati dei dialoghi con l’Atletico Madrid per un possibile scambio Frattesi-Nico Gonzalez. Le parti ne hanno discusso, Nico sarebbe felice di tornare in Italia anche se a Madrid sta bene. I colchoneros cercano un centrocampista dopo l’uscita di Gallagher, ma al momento la pista non è decollata così come non è decollata quella con il Nottingham Forest. Ci sono diversi club inglesi interessati, ma al momento la situazione è in standby anche per l’infortunio di Calhanoglu.