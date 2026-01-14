Tornata alla vittoria contro la Pro Patria domenica scorsa, l'Inter Under 23 torna in campo domenica pomeriggio sempre all'U-Power Stadium di Monza dove ospiterà la Virtus Verona. Partita che sarà arbitrata da Davide Cerea di Bergamo, che avrà come assistenti Davide Gigliotti di Lamezia Terme e Domenico Lombardi di Chieti. Il quarto ufficiale sarà Filippo Colaninno di Nola, mentre Nicola Morea di Molfetta è stato scelto come addetto al Football Video Support.