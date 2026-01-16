Sabato l'Hajduk giocherà la sua terza amichevole contro lo Široki Brijeg a porte chiuse al Poljud di Spalato. Sarà una prova generale prima della continuazione della corsa al titolo e del duello con l'Istra 1961 in casa. Una partita che, a differenza di quanto avvenuto nel precedente test col Posušje, potrebbe vedere tra i suoi protagonisti anche Branimir Mlacic: il difensore classe 2007 si sta trasferendo all'Inter ma la trattativa non è ancora giunta alla conclusione e nel frattempo il ragazzo si allena regolarmente.

Il tecnico Gonzalo Garcia ha rivelato che l'undici titolare contro la squadra bosniaca della Premier League giocherà molto probabilmente contro l'Istra 1961.