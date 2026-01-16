I club di Premier League si muovono per Pio Esposito, visionato da alcuni scout e che resterà nei radar anche per i prossimi mesi, ma l'Inter si sta muovendo per tenersi stretta il suo attaccante. Come riporta Tuttosport, infatti, a primavera ci si siederà in sede con l'agente Mario Giuffredi per un prolungamento fino al 2031. 

Oggi guadagna 1,1 milioni annui più premi, dovrebbe passare a 2,5 a stagione più bonus se non di più, soprattutto se continuerà a segnare reti pesanti, nel club e in nazionale. L'Inter ne apprezza non solo le doti tecniche e fisiche, ma anche quelle caratteriali: mai una parola fuori posto. 

