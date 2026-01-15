All'indomani del gol decisivo segnato contro il Lecce da Francesco Pio Esposito, Maurizio Viscidi, coordinatore tecnico delle nazionali giovanili maschili italiane, parla così della traiettoria di carriera del classe 2005 dell'Inter: "Ha avuto un percorso diverso da Camarda, che già a livello di Under 15 si imponeva per la maturità fisica - la premessa a Sky Sport -. Pio Esposito è entrato dopo nel giro della nazionale, dall'Under 17 perché ha avuto un ritardo di maturazione biologica. E' un esempio che dobbiamo tenere bene presente: non tutti i giovani sono pronti a 15 anni. Ci sono dei talenti che ha quell'età non hanno la struttura, ma vanno seguiti perché possono esplodere successivamente. In quel momento noi puntavamo molto sul fratello di Pio, Sebastiano, che ci sembrava superiore. Il tempo sta dicendo che sta facendo una carriera migliore, pur con caratteristiche diverse. Non dobbiamo mai disperdere nessun giovane, assieme ai club dobbiamo far fare esperienze a questi ragazzi".