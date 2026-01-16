Tornano a moltiplicarsi le voci di mercato su Hakan Calhanoglu, dopo un'estate passata al centro dell'attenzione. Sembra essere tornati al punto di partenza, con spifferi continui dalla Turchia e indiscrezioni rilanciate a ripetizione anche in Italia.

La Gazzetta dello Sport prova a fare ordine: "Il Galatasaray è in missione a Milano e vorrebbe riparlare per l’ennesima volta di Calhanoglu: l’Inter, però, non ha intenzione di aprire un dialogo. Nessun incontro previsto a dispetto delle notizie filtrate dalla Turchia".