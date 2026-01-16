Sport Mediaset offre uno scenario di quelle che potrebbero essere le idee di mercato per l'Inter di domani. L'intenzione è quella di regalarsi colpi importanti pur rimanendo nei dettami impostati da Oaktree: per cui, il 'suggerimento' porta ad un nome noto, quello di Nico Paz, la stella del Como che però sembra pronta al grande ritorno alla base Real Madrid. Per cercare di far desistere le Merengues, bisogna studiare una formula con un’offerta da 50 milioni e l’inserimento di una clausola di recompra. La carta in mano ai nerazzurri è la presenza, nello stesso ruolo di Nico Paz, di un altro talento emergente nella rosa di Alvaro Arbeloa come Franco Mastantuono; la convivenza 'forzata' tra i due potrebbe essere un fattore da usare a proprio favore per l'Inter.

Per la porta, piace Guglielmo Vicario, non giovanissimo ma sostenibile per ingaggio e di qualità; alternative sono Zion Suzuki del Parma e Noah Atubolu del Friburgo; a centrocampo si può tornare su Manu Koné della Roma, mentre piace Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona e si studia il ritorno di Aleksandar Stankovic dal Bruges. In difesa, infine, praticamente definito l'arrivo di Branimir Mlacic il nuovo nome che piace è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina.