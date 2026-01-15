È Pio Esposito uno degli argomenti caldi discussi all'Auditorium San Rocco di Senigallia, durante la puntata di Sky Calciomercato L'Originale, dove Gianluca Di Marzio svela un retroscena che riguarda l'attaccante di Cristian Chivu. Durante la finestra di calciomercato estiva, l'Inter non ha mai aperto a nessuna pretendente al cartellino del classe 2005. La suggestione di cessione non ha mai sfiorato i dirigenti di Viale della Liberazione né prima, né durante, tantomeno dopo la trattativa con l'Atalanta per arrivare ad Ademola Lookman.
I nerazzurri, una volta riaccolto il 20enne dopo il suo ritorno dal prestito allo Spezia, non hanno mai pensato di cederlo neppure in prestito nonostante in Serie A ci fosse la fila di squadre che avrebbero fatto i numeri per prenderlo. Erano diverse le squadre che avevano puntato l'ex spezino per il quale hanno avanzato offerte importanti addirittura per l'acquisto a titolo definitivo, tra queste c'era il Napoli. I campioni d'Italia avevano offerto quasi 40 milioni per il giovane di Castellammare, ma l'Inter non si è mai seduta al tavolo con nessuno. Sul valore di mercato attuale di Pio Di Marzio non si esprime concretamente e si limita a ipotizzare un valore di cartellino di circa 60 milioni, pur sottolineando che per l'Inter non c'è prezzo che stuzzichi: il numero 94 è incedibile.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
