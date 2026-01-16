Inter Academy prosegue il suo percorso di crescita e sviluppo internazionale con il rinnovo della collaborazione con Hitomio, società partner del progetto Inter Academy Health con sede in Giappone a Osaka, che continuerà fino al 2028. Hitomio è un’azienda che conta più di 50 centri di riabilitazione e fisioterapia sul territorio nipponico e che pone il benessere delle persone al primo posto tra i propri valori societari.

La delegazione giapponese di Hitomio è stata recentemente accolta all’Inter HQ, dove ha incontrato lo staff di Inter Academy e stilato le basi del futuro della collaborazione che prosegue con successo nel segno della competenza, della cultura sportiva e dei valori condivisi.

A valle della visita, il CEO di Hitomio Eiichi Koizumi, ha incontrato il Chief Revenue Officer nerazzurro Giorgio Ricci, suggellando ufficialmente il rinnovo con un handshake presso l’iconica Trophy Room del Club.

Un momento significativo per celebrare un rapporto di fiducia e collaborazione che continua a crescere, riconfermando l’importanza del brand Inter in un mercato rilevante e strategico come quello giapponese.