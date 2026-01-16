La sfida tra Inter e Udinese è sempre stata caratterizzata dall'elevato numero di gol, con i precedenti che raccontano di 55 vittorie nerazzurre in Serie A contro i friulani. L'Inter ha sempre vinto nelle ultime sei gare del girone di ritorno contro i bianconeri, segnando almeno due gol a incontro e mantenedo una media di 2,7 reti per partita.

Il punteggio che si è ripetuto più volte (ben 13, l'ultima risale al 26 agosto 2007) è l'1-1. La squadra nerazzurra ha segnato nelle ultime 11 sfide contro i bianconeri, con una media di 2,5 reti a gara. I gol messi a segno in casa dell'Udinese sono 76 gol: solo la Juventus ne ha fatti di più.