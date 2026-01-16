Vertice in Lega Calcio ieri a Milano tra i rappresentanti della Can (Rocchi e De Marco), quelli della Lega stessa (Simonelli e De Siervo), i consiglieri federali Marotta e Chiellini. Con loro anche Gabriele Gravina, numero 1 della Figc, mentre era assente lo squalificato Zappi, ma anche il vicepresidente Aia, Francesco Massini.

L'incontro, si legge su Tuttosport, è servito per fare chiarezza sul Var, mentre non si è parlato del commissariamento dell'Aia né della Pgmol (l’organismo che gestisce gli arbitri). Programmato il vertice tra arbitri, capitani e allenatori, che ancora non si è tenuto quest'anno.

Nel frattempo, si legge ancora, il governo sta lavorando per il riconoscimento facciale allo stadio: potrebbe finire in un decreto legge sul potenziamento delle misure di sicurezza, nelle prossime settimane.